Nach einem turbulenten Wochenende geht das Wetter-Chaos in Kärnten und Osttirol am Sonntag weiter: In Flattach wurde eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Es herrscht Lebensgefahr, Einwohner sind angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben! Zahlreiche Straßen sind gesperrt.