Nach dem Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft gestern, Samstag, Abend in der Stadt Salzburg hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger - beide aus dem Irak - wurden in Salzburg-Lehen festgenommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.