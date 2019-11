Gefährliche Situation in Predlitz, Gemeinde Stadl an der Mur, in der Steiermark! Sonntag am Vormittag ging ein Erdrutsch auf eine Gemeindestraße nieder, die Feuerwehr begann sofort mit den Aufräumarbeiten, die aber noch sicher bis zum Abend andauern, da der Bach neben der Straße immer wieder frisches Geröll „anliefert“.