Nach Spielberg und Hockenheim fuhr der aus der Pole Position gestartete Verstappen in Sao Paulo zu seinem dritten Saisonsieg. Dieser brachte ihm Platz drei (260) in der WM-Wertung vor Leclerc (249) ein. Leclerc hatte an diesem Tag sowieso andere Sorgen: Denn der Zusammenstoß mit seinem Stallrivalen Vettel eskalierte noch auf der Strecke in einem Schreiduell über den Boxenfunk. Keiner der beiden wollte Schuld gehabt haben.