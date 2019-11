- Ad „nationales Geschäftsergebnis“: Im Rahmen der Pressekonferenz wurde am Donnerstag bereits von Magister Raphael Landthaler in seiner Funktion als Direktor Finanzen und Organisationsentwicklung im Detail aufgeklärt, in welchem Zeitablauf ein Budget erstellt wird und dass aufgrund von Einnahmen aus dem Europacup und Transfers ein deutliches Minus aus dem nationalen Bewerb auch bewusst in Kauf genommen wurde. Ungeplant kamen ein Wechsel des Trainerteams und das Verpassen der fix eingeplanten Meistergruppe sowie erhebliche Maßnahmen für den Hauptrasen hinzu. Dass durch die Teilnahme an der Qualifikationsgruppe die Einnahmen aus Ticketing und Hospitality im Bundesligabetrieb im Vergleich zur Saison davor gesunken sind, ist aufgrund der dadurch ausgefallenen Heimspiele gegen Austria Wien, RB Salzburg, Sturm Graz oder LASK zwangsläufig. Dafür darf man fix davon ausgehen, dass beim angestrebten Erreichen der Meistergruppe in der aktuellen Spielzeit in diesen Bereichen wieder eine signifikante Steigerung erreicht wird! Aus heutiger Sicht werden wir auch das aktuelle Geschäftsjahr positiv abschließen und sind zuversichtlich, in der aktuellen Bundesligasaison mit allen getroffenen Maßnahmen eine weitere positive sportliche Entwicklung zu erreichen. Wir setzen seit Jahren wie kein anderer Fußballklub in Österreich auf Transparenz, berichten dabei über unsere Finanzen, Strategien sowie Maßnahmen. Unsere Geschäftsberichte des letzten Jahrzehnts sind nicht umsonst auch der Öffentlichkeit via Homepage zugänglich. Zudem konnte der SK Rapid abermals einen Teil des Stadionkredits vorzeitig zurückzahlen und liegt hier bereits 3,3 Millionen Euro über Plan.