37 Staats- und Landesstraßen sowie zahlreiche Nebenstraßen waren am Sonntag gesperrt. Bei Mauls war am Vormittag eine Hochspannungsleitung auf die Brennerautobahn, die Eisenbahngleise und die Staatsstraße gestürzt. Jeglicher Verkehr zwischen Brixen und Sterzing war demnach unterbrochen, teilte die Presseagentur des Landes Südtirol am Sonntag mit. Die Landesnotrufzentrale verzeichnete rund 230 Einsätze in den vergangenen Stunden, auch wegen Muren und Überschwemmungen.