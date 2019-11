Extreme Gewitter und Unmengen an Niederschlägen

Indes bangte man auch in Kärnten vor den angekündigten Niederschlägen in Form extrem starker Gewitter und Unmengen an Regen und Schnee. Der Hydrografische Dienst Kärnten rechnete von Sonntag auf Montag mit Spitzenabflüssen an der Gurk und an der Glan, die zu einem fünf- bis zehnjährlichen Hochwasser (HQ 5 - HQ 10) führen könnten. An der Oberen Gurk könnten aber auch Abflüsse über HQ 10 erreicht werden. An der Oberen Drau, der Gail, der Drau mit Gail, der Lieser, den Karawankenbächen und der Lavant sei durch die erwarteten Abflüsse auch ein bis zu fünfjährliches Hochwasser möglich.