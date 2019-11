Mozart hat mit dieser Oper die Reihe seiner Meisterwerke eröffnet. Das unterhaltsame Werk erreicht in vielen Szenen emotionale Tiefe und in den Treuegelöbnissen menschliche Charakterfestigkeit. In dieser erfrischenden Inszenierung von Francois De Carpentries wurden die beiden Frauen Konstanze und Blonde in eine zeitgenössische Fassung gesetzt. Sie stellten sich als eigensinnige und gleichberechtigte Personen vor, die nicht als schwaches Geschlecht betrachtet werden wollen.