Der Mann soll im Brandgebiet Ebor in New South Wales, wo bereits seit Anfang des Monats verheerende Feuer wüten, am Donnerstag einen Buschbrand gelegt haben, weil er seine Cannabispflanzen durch das Abfackeln des direkten Umlandes vor einem anderweitig ausgelösten Buschbrand schützen wollte. Im Brandgebiet Ebor wüteten die Flammen noch drei Tage später, 10.000 Hektar Buschland waren niedergebrannt.