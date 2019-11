Am Heuplatz in Klagenfurt aufgewachsen ist Heidemarie Hatheyer (1918 bis 1990). Erstmals Bühnenluft schnupperte die Schauspielerin am Stadttheater, später wurde sie von Louis Trenker für den Film entdeckt. Von 1938 bis 1945 spielte sie in einigen heute als „bedenklich“ eingestuften Filmen, was ihr nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise Berufsverbot einbrachte.