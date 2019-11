Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise hatte die iranische Regierung in der Nacht auf Freitag Benzin rationiert und zugleich die Preise für Kraftstoff erhöht. Viele Iraner befürchten, dass dies die wegen der US-Sanktionen entstandene Wirtschaftskrise noch verschlimmert und der Lebensstandard weiter sinkt. Sie fordern daher eine umgehende Aufhebung der Beschlüsse, die in mehreren Städten zu heftigen Protesten führten, die auch am Sonntag andauerten.