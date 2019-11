Aber geht es allein darum, was strafbar ist? Der Grüne Werner Kogler sagt, er sei „nicht Richter und nicht Staatsanwalt“. Richtig. Aber Politiker haben eine andere, viel größere Verantwortung: eine moralische! Mit Sätzen wie „Postenschacher hat’s in Österreich immer gegeben“ dürfen wir uns nicht abspeisen lassen. „Auch wenn nicht jeder Verdacht sich als strafrechtlich relevanter Tatbestand bestätigt, ist es ein Sittenbild, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt“, schreibt Leser Franz Peer in seinem Leserbrief unter dem Titel „Politische Kultur“.