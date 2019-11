Nur noch ein Schritt fehlt Dominic Thiem zum bereits sechsten Titel in dieser Saison - und zu seinem wichtigsten in seiner bisherigen Karriere! Der 26-jährige Niederösterreicher, der auch schon in den vergangenen beiden Endspielen der French Open stand, hofft, dass er im dritten Versuch am Sonntagabend in London den Coup schafft. „Ich will diese Trophäe! Das Finale (ab 19 Uhr LIVE im sportkrone.at-TICKER und auf ServusTV) wird ein unglaublicher Kracher…“, so Thiem zur „Krone“.