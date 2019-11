An Foda klebte zwar noch der von den Spielern über ihn gegossene Gerstensaft, dafür fiel eine Last ab. „Das ist ein außergewöhnlicher Moment“, sagte der 53-Jährige und bedankte sich bei seiner Mannschaft ebenso wie bei seinen Betreuerkollegen und allen ÖFB-Mitarbeitern. Außergewöhnlich sei die kommende EM-Teilnahme vor allem deshalb, „weil wir nach den beiden Niederlagen zum Auftakt permanent mit dem Rücken zur Wand standen. Aber das Team hat immer an sich geglaubt“, sagte Foda. Der schwierigste Moment in der Qualifikation sei die 2:4-Niederlage im März in Israel gewesen, resümierte der Teamchef.