Auflösung angeordnet

Aufgrund des Sachverhaltes und des Erhebungsergebnisses ordnete die BH Urfahr-Umgebung schlussendlich am Samstag um 15 Uhr die Auflösung der Veranstaltung an. Bei der Abreise wurde eine Veranstalterin der Feier von einem Gast durch einen Fußtritt verletzt. Sie erlitt dadurch auch eine Panikattacke und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zahlreiche Anzeigen folgen.