Bregenz-Remis im Challenge-Cup-Hinspiel

Der Aufstieg ins Achtelfinale des Challenge Cup ist für Bregenz Handball noch mit einem harten Stück Arbeit verbunden. Im Drittrundenhinspiel gegen den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mussten sich die Vorarlberger am Samstagdaheim nach 16:14-Pausenführung mit einem 31:31-Remis zufriedengeben, bester Werfer war Josip Juric-Grgic mit 8 Toren. Das Rückspiel steigt am Sonntag (16 Uhr) ebenfalls in Bregenz.