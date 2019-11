Die Eiskunstläufer Miriam Ziegler/Severin Kiefer haben am Samstag einen wertvollen Test für die Heim-EM vom 22. bis 26. Jänner in Premstätten geliefert. Die Paarläufer klassierten sich beim Moskauer Grand Prix Rostelecom-Cup als Vierte ausgezeichnet, wobei sie sich mit einer wie vor zwei Wochen in Grenoble gelungenen Kür - die drittbeste im Achterfeld - vom Kurzprogramm her um zwei Ränge verbesserten.