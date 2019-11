Zusammengestoßen sind am Samstag ein Motorradlenker (71) und ein Autofahrer (44) in Taxham. Der Moto-Biker hatte den herannahenden Pkw beim Ausfahren aus einer Garage in der Etrichstraße übersehen. Beim Zusammenstoß wurden der Biker und seine am Sozius mitgefahrene Frau (64) verletzt. Die beiden wurden ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.