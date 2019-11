Die Stadtpolitik steht geschlossen hinter der Schule. Auch von der Erzdiözese, dem wahrscheinlich neuen Träger, kommen positive Signale: „Dass sich der Elternverein so leidenschaftlich einsetzt, ist für mich ein sichtbares Zeichen, dass es hier einen einzigartigen Zusammenhalt gibt“, so Erzbischof Franz Lackner in einem Brief an die Eltern. Man will eine gemeinsame Lösung finden.