Nikotinkonsum auf Wiener Flughafen

Und wie sieht es auf den Flughäfen aus? Fluggäste dürfen auf dem Wiener Airport weiter in speziellen Bereichen qualmen. In den Lounges gilt hingegen ein generelles Verbot. Gleich acht Kabinen öffnen sich bei den diversen Gates B bis G für jene Passagiere, die auf dem Flughafen in Wien-Schwechat ihrer Nikotinsucht frönen und möglicherweise mit einer Zigarette vor dem Boarding ihre Flugangst einbremsen wollen. Diese sind allerdings fast luftdicht verschlossen, um Nichtraucher unter den Reisenden nicht zu belästigen. Dafür sorgen - so Direktor Dr. Günther Ofner - ein spezielles Lüftungssystem und entsprechende Schleusentüren, die sich automatisch öffnen und schließen.