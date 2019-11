Einigen politischen Staub aufgewirbelt hatte in diesem Sommer die Verleihung des Großen Tiroler Adler-Ordens an Juncker. Vor allem die Freiheitlichen hatten sich im Vorfeld an der Ehrung gerieben und die Frage in den Raum gestellt, für was Juncker diesen denn bekäme? Die Verleihung sei ein „Affront gegenüber der transitgeplagten Tiroler Bevölkerung“.