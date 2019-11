Industrieller brachte es durch Baumwoll-Importe zu Reichtum

Drehen wir das Rad der Zeit aber in das Jahr 1875 zurück: Nikolaus Dumba, ein aus Griechenland stammender Industrieller, der es durch kluge Baumwoll-Importe zu immensem Reichtum gebracht hatte, hatte sich in diesem Jahr zu seiner Gutsanlage in Liezen auch noch ein Herrenhaus errichten lassen. Die jetzige „Kleine Dumba-Villa“. Ihr „großer Bruder“, die früher luxuriöse Hauptvilla, musste übrigens in den 1960er-Jahren Siedlungsbauten weichen.