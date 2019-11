Die Liederbuch-Affäre rund um den FPÖ-Abgeordneten Wolfgang Zanger, dann macht der Loosdorfer FPÖ-Obmann den Hitlergruß in die Kamera. Fühlen Sie Scham, oder Wut, wenn so etwas in Ihrer Partei passiert?

So etwas darf nicht passieren! Aber wir erkennen, dass oft mit zweierlei Maß gemessen wird. Es gibt in anderen Parteien genauso dumme Fälle.