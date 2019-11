Gegen 8 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Firmenbus in seiner Hofeinfahrt rückwärts und beabsichtigte das Fahrzeug umzudrehen. Zur selben Zeit verließ seine 86-jährige Mutter das Wohnhaus und ging hinter dem Fahrzeug vorbei. Bei der folgenden Kollision wurde die 86-Jährige umgestoßen und schwer verletzt. Der 51-Jährige verständigte sofort die Einsatzkräfte. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz die Schwerverletzte in das Landeskrankenhaus Feldbach ein.