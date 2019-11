Die Tage werden immer kürzer, in der Früh lässt sich die Sonne erst spät blicken. Viele Kinder gehen in der Dämmerung zur Schule, teilweise dunkel gekleidet. Die Firma Swareflex aus Wattens, ein Unternehmen der Swarovski-Gruppe, will sicherstellen, dass Kids auch im Dunkeln sichtbar sind. Dazu entwickelte Reflektoren sollen nun in der Volksschule Innere Stadt in Innsbruck und der Volksschule Igls einem Test unterzogen werden.