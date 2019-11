Selbstverständlich strandet man auch im Taka-Tuka-Land, verschickt Flaschenpost an Pippis Freunde Annika und Tommy, und stärkt sich am Limonadenbaum. Ein weiteres Highlight ist die Villa Kunterbunt, in der kein Bild gerade hängt, und man, wie Pippi samt Schuhen verkehrt herum schläft. Auch die „Hoppetosse“ lohnt sich zu erkunden. Denn wer weiß, vielleicht versteckt sich ja in ihrem Schiffsbauch der Goldschatz, den Pippis Vater Kapitän und Seeräuber Efraim Langstrumpf seiner Tochter vererbt hat.