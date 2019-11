Die erste große Leidenschaft ist aber die Bühne. Musiker sagen, sie kann zur Sucht werden. Was ist denn das Faszinierende bzw. das süchtig machende?

Es ist die immer neue Herausforderung, ob das Publikum das, was ich selbst zusammengeschustert habe, annimmt. Wie nehmen die Leute es an und was kann ich damit bewirken. Und wenn du siehst, welche Emotionen ein Lied auslösen kann, entsteht in dir eine Leidenschaft, die durchaus süchtig machen kann. Und du denkst dir, den Menschen Freude zu bereiten mit den eigenen Kreationen - das Gefühl möchte ich wieder haben!