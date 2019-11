Am 1. April hat die Landesregierung beschlossen, das oberösterreichische Handlungskonzept gegen Extremismus erneut zu evaluieren. Der Bericht mit etlichen brisanten Details liegt nun auf. Festgehalten wird unter anderem, dass die Flüchtlingsströme in den Jahren 2015 und 2016 nicht nur zu einer Polarisierung der extremen rechten und linken Szene geführt haben. Auch in der Bevölkerung ist der Bruch laut den Experten deutlich erkennbar.