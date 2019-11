„Katzenklo reinigt sich von selbst“

„Sobald die Katze wieder draußen ist, reinigt sich die Toilette von selbst und so hat man auch den Geruch nicht mehr in der Wohnung drinnen“, so Petra Ott. Wie eine Mischmaschine siebt der „Litter Robot“ das Katzenstreu, und das komplett automatisiert. Der einzige Nachteil: Das alles geschieht mit der Lautstärke eines Staubsaugers. Katzen hören zudem sechs Mal so laut wie Menschen: „Wenn es obendrein so laut ist, stellt sich die Frage, ob die Katzen das wirklich annehmen werden“, so das Testergebnis der Expertin.