Es war ein Werkzeug, das dem Kriminellen schließlich zum Verhängnis wurde. Doch der Reihe nach: Wie berichtet, brachen im Frühjahr 2018 vorerst unbekannte Täter in das Foyer eines Supermarktes in Trausdorf ein. Dort rissen sie einen Geldautomaten aus der Verankerung und entkamen mit 82.000 Euro. Auf einer am Tatort gefundenen Spitzhacke wurden DNA-Spuren entdeckt - jener Rumäne, zu dem sie gehören, behauptete jedoch steif und fest, nicht Teil der Bande gewesen zu sein. „Ich habe zum Tatzeitpunkt in meiner Heimat gearbeitet. Es gibt Zeugen, die das bestätigen können“, tönte der Beschuldigte bis zuletzt. Mehrfach musste der Prozess gegen den mutmaßlichen Räuber daher vertagt werden. Wie sein genetischer Fingerabdruck auf die vor Ort gefundene Hacke gekommen sei, könne er sich nicht wirklich erklären: „Ich habe in Rumänien auf Baustellen gearbeitet, vielleicht ist es zufällig eines der Werkzeuge, das ich dort in der Hand hatte.“ Doch das vermochte den Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt nicht zu überzeugen.