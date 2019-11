Es ist nasskalt, die Bäume schütteln sich im frischen Wind und der Stadtpark würde mit seinen Wiesen gerade im Laub versinken; vom Abfall ganz zu schweigen. Tut er nicht – denn: Die Holding Graz ist mit Mitarbeitern wie Herbert Glaser zur Stelle. Seit 31 Jahren steht er quasi im Dienst der Stadt. Sein aktuelles Aufgabengebiet ist ihm über die Jahre so richtig ans Herz gewachsen. Dort, wo andere Erholung vom hektischen Treiben suchen, legt er auch bei Wind und Wetter Hand in städtischer Natur an.