Experte sieht Schwächen in Samsungs 8K-TVs

Tatsächlich analysiert Display-Spezialist Bob Raikes, Gründer eines britischen Marktforschers und langjähriger Beobachter der Bildschirmindustrie, dass Samsungs 8K-Fernseher Schwächen haben. Er führte vor einigen Wochen im Branchenmagazin „Display Daily“ aus: Weil 8K-TVs viermal so viele Pixel hätten, hätten sie auch viermal so viele Transistoren. Und wenn der Bildschirm nicht viermal so groß wie ein 4K-TV sei, führe das zu einem schlechteren Verhältnis von transparenter und lichtundurchlässiger Pixelfläche, also geringerer optischer Effizienz. Auch die Farbdarstellung scheine zu leiden. Die Leuchtdichte erhöhe Samsung mit einer helleren Hintergrundbeleuchtung, was allerdings den Energieverbrauch - Samsungs 8K-TVs schaffen gerade einmal Effizienzklasse D - erhöhe.