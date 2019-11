Venedig will Kreuzfahrtindustrie zur Kasse bitten

Der Schaden geht laut Bürgermeister Brugnaro in die Hunderte Millionen. Er rief auch zu Spenden aus dem Ausland auf. „Venedig ist der Stolz ganz Italiens, Venedig ist ein Kulturerbe für jeden, einzigartig in der Welt“, erklärte er. Auch die Kreuzfahrtgesellschaften, die in Venedig halten und deren Schiffe seit jeher als Gefahr für die Lagunenstadt betrachtet werden, wurden zu Spenden aufgerufen. Costa Crociere will für die Stadt 100.000 Euro lockermachen, kündigte die Reederei aus Genua in einer Presseaussendung an.