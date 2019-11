Vanessa Herzog hat den Start in die Eisschnelllauf-Weltcup-Saison gehörig verpatzt. „Österreichs Sportlerin des Jahres“ wurde beim Weltcup-Auftakt über 500 Meter in Minsk am Samstag nach zwei Fehlstarts disqualifiziert. „Ich habe einfach zu viel gewollt“, berichtete Herzog. Die 24-jährige Tirolerin blieb damit ohne Punkte und muss nun bei der nächsten Station in Polen in der B-Gruppe antreten.