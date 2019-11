„Ganz Fußball-Finnland hat sich so lange nach dem gesehnt“

„Ganz Fußball-Finnland hat sich so lange nach dem hier gesehnt. Für die Nationalmannschaft zu spielen ist mein erster Traum gewesen, und er ging vor zehn Jahren in Erfüllung. Das hier habe ich aber nicht einmal zu träumen gewagt“, verlautete Pukki. Der Erfolg des Teams ist eng mit seinem Namen verbunden. Der 29-jährige Stürmer von Premier-League-Club Norwich City traf in der laufenden Quali neunmal, darunter auch doppelt am Freitag. Mehr als die Hälfte aller finnischen Treffer (15) gingen also auf sein Konto.