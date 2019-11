Gebietsweise „noch nie in einem November so nass wie heuer"

Zwar befinden wir uns derzeit erst in der Monatsmitte, doch bereits jetzt wurden lokal neue Monats-Rekordwerte in puncto Niederschlag verzeichnet. So sei es „beispielsweise im laufenden Monat mit 366 Litern pro Quadratmeter in Spittal an der Drau ebenso wie mit 206 Litern pro Quadratmeter in St. Michael im Lungau noch nie in einem November so nass wie heuer“ gewesen, berichtete Brandes weiter. Doch dabei wird es wohl nicht bleiben.