Die Lawine in der Gemeinde Kirchbach ging in der Ortschaft Grimnitzen ab. Dabei gelangte Wasser ins Haus und und in den Keller. Im Garten wurden ein Traktor, ein Fahrrad und weitere Gegenstände verschüttet und beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Im Einsatz stand die Feuerwehr Gundersheim.