Auch Meister Kapfenberg erlebt turbulente Tage. Nach dem Hickhack rund um die abgesagte Europacup-Partie Mittwoch in Israel zittern die Bulls vor dem heutigen Match in Wels um Werfer Keenan Gumbs: Der US-Amerikaner, der zuletzt zweimal in Folge stark aufspielender Topscorer der Bulls war, erlitt im Schlager gegen Gmunden eine Verletzung am Meniskus, die noch weiter abgeklärt werden muss. Gumbs droht wohl wochenlang auszufallen.