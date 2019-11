Ausnahmezustand herrscht nach den heftigen Schneefällen im Süden und Westen Österreichs. Kurz vor Mitternacht brach die komplette Stromversorgung in Osttirol zusammen, Tausende Haushalte verfügen derzeit über keine Elektrizität. Auch erging am Samstag der Aufruf an die Bevölkerung, Aufenthalte im Freien zu vermeiden - zu groß sei die Gefahr von Baumbrüchen, hieß es. Auch in Kärnten mussten die Einsatzkräfte ihre Arbeit einstellen, da die Situation als zu gefährlich eingeschätzt wurde. Eine Entspannung der Wetterlage ist vorerst nicht in Sicht.