Gudenus „erschüttert“ über „verzerrende“ Darstellung

Gudenus zeigte sich in einer Stellungnahme gegenüber der APA am Freitag ebenso „erschüttert“ über seiner Meinung nach „verzerrende“ Berichte über die „entstellend verkürzte Darstellung“ der Chatverläufe. Ein „Deal“ bei der Vorstandsbestellung zugunsten Sidlos sei „nie Thema gewesen“. Er sieht sich „massiv in seinen Rechten verletzt“ und will nun gerichtlich gegen die Berichterstattung vorgehen.