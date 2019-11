Trotz der „Krise“ mit ManCity wäre eine Guardiola-Rückkehr nach München eine Riesen-Überraschung. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Frage vor drei Tagen vielleicht noch beantwortet hätte. Jetzt werde ich sie überhaupt nicht beantworten, weil ich mich in dieser Position nicht autorisiert fühle, solche Gedanken zu artikulieren“, so Uli Hoeneß, der am Freitag seine Abschiedsshow beim FC Bayern München hinlegte.