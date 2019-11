In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Als die türkis-blaue Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz im Juli 2018 ein Paket zur Arbeitszeitflexibilisierung beschließt, lässt die Kritik nicht lange auf sich warten. Trotzdem tritt die 12-Stunden-Tag-Regelung am 1. September in Kraft. Die SPÖ stellt die Freiwilligkeit der Arbeitszeitregelung in Frage und verlangt eine Sondersitzung im Nationalrat, die am 16. November 2018 stattfindet.