Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) beim 109:111 der San Antonio Spurs auswärts gegen Orlando Magic in der National Basketball Association (NBA) eine persönliche Saisonbestleistung eingestellt. Der Center aus Wien erzielte wie schon bei den Golden State Warriors neun Punkte. Zudem standen in 16:55 Minuten fünf Rebounds, je zwei Assists und Steals sowie ein blocked shot für ihn zu Buche.