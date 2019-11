Heute wollen sie wieder feiern mit den Kollegen, teils auch jenen, die wegen Verletzungen nicht dabei sein können oder aktuell nicht im Kader sind. So werden zum Beispiel Xaver Schlager, Cican Stankovic und Sebastian Prödl im Stadion sein. Vergleiche mit 2015 will Baumgartlinger aber nicht anstellen: „Jeder soll es so erleben, wie er es empfindet. Außerdem haben wir vor vier Jahren vielleicht zu viel gefeiert, uns dann nicht mehr so auf das eigentliche Ziel Europameisterschaft konzentriert. Das darf und wird uns nicht mehr passieren, jetzt ist einmal Nordmazedonien an der Reihe, dann sehen wir weiter.“