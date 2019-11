Die riesigen Kolosse sind den Einheimischen ohnehin immer mehr ein Dorn im Auge: Mehrere Menschen wurden Anfang Juni verletzt, als ein Kreuzfahrtschiff mit einem geparktem Ausflugsschiff kollidierte. Tausende Menschen demonstrierten daraufhin und forderten, die riesigen Gefährte aus der Stadt zu verbannen. Rund einen Monat später gab es erneute einen brenzligen Vorfall, als ein Kreuzfahrtschiff außer Kontrolle geriet und drohte, gegen das Ufer und weitere Boote zu krachen. Die Regierung in Rom will sich bei einer am 26. November geplanten Tagung mit den durch Kreuzfahrtschiffe verursachten Problemen in Venedig befassen.