Wie berichtet geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tischlerei in Itter in Brand. „Durch Beamte des Bundeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit den Ermittlern des LKA Tirol, sowie einem Bezirksbrandermittler wurden umfassende Untersuchungen und Erhebungen zur Brandursache geführt. Dem Brandausbruch liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein technisches Gebrechen an einer stationären Kompressor-Anlage zu Grunde“, heißt es von Seiten der Polizei.