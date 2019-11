Alarmstufe Rot in Osttirol und Oberkärnten: Die Niederschläge haben Freitag zu ersten Problemen geführt. In Großkirchheim sind aufgrund der großen Lawinengefahr die Zufahrten zu den Ortschaften gesperrt. Bewohner wurden in Lienz sowie in den Nachbargemeinden aufgerufen, die Häuser nicht zu verlassen.