Gemeinsam mit ihrem Ehemann unternahm eine Einheimische (40) am Freitag eine gefährliche Skitour: Die beiden wagten sich in das Skigebeit Gerlosstein in Hainzenberg, welches derzeit eigentlich noch geschlossen ist. Bei der Abfahrt vom „Liftstüberl“ passierte der schwere Unfall. Die Polizei schildert: „Die 40-Jährige kam auf der noch nicht präparierten Piste zu Sturz.“