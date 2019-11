„Ich freue mich sehr für die Mannschaft, dass wir so einen krönenden Abschluss in diesem Jahr haben“, sagte -Teamchef Gregoritsch. Nach dem 1:5 in England habe sein Team eine „super Charakterleistung“ gezeigt. Nach dem Auftritt in Milton Keynes wurden auch die nötigen Lehren gezogen. „Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie aus dem Englandspiel gelernt hat, dass sie nicht alles nach vorne wirft. Wir haben auch in der Defensive bis zum Schluss eine sehr gute Balance gehabt“, analysierte der Steirer. Neben den neun Gruppensiegern qualifiziert sich auch der beste Zweite für die EM 2021 in Slowenien und Ungarn. Die restlichen Zweiten spielen sich im Play-off vier weitere EM-Tickets aus. Das Länderspiel-Jahr ist für die Gregoritsch-Truppe noch nicht zu Ende, am Montag (19 Uhr/live ORF Sport +) steht noch ein Testspiel in Budapest gegen Ungarn auf dem Programm.