Schweden und Finnland haben sich am Freitagabend als nächste Teams für die Fußball-EM 2020 qualifiziert! Die Schweden behielten im direkten Kampf um Rang zwei in der Gruppe F in Bukarest gegen Rumänien mit 2:0 die Oberhand und folgten Pool-Sieger Spanien zur Endrunde. Die Finnen hatten sich ihr erstmaliges Ticket für ein großes Turnier zuvor mit einem 3:0-Heimsieg gegen Liechtenstein geholt. Favoritensiege feierten die Topteams Spanien (7:0 gegen Malta) und Italien (3:0 bei Bosnien und Herzegowina). Ihre EM-Fahrkarte hat das Duo schon länger in der Tasche.